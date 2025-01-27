Самый серьезный вызов для Вучича: Сербия переживает крупнейший внутренний кризис за четверть века

Нынешние массовые протесты в Сербии стали самым серьезным вызовом для властей республики за последние четверть века. Как считает политолог, глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, президенту страны Александру Вучичу придется «пойти на жертвы», чтобы наладить диалог с обществом.

Комментируя сегодняшнюю протестную акцию с перекрытием крупной автомагистрали в Белграде, в комментарии РИА «Новый День» эксперт отметил, что «это первые с конца 1990-х годов протесты, когда целыми предприятиями и отраслями люди выходят на забастовку».

«Сейчас бастует практически вся сфера образования Сербии – все факультеты Белградского университета, абсолютное большинство институтов по всей стране, технические училища и даже некоторые школы. Массово протестуют преподаватели и, соответственно, выводят своих студентов. Впервые массово бастуют адвокаты, работники почты, сотрудники госкомпании электросистем Сербии. Каждый день присоединяются новые предприятия. Такого вызова Сербия не знала с конца 1990-х годов», – пояснил Бондаренко.

По его оценке, президент Сербии не сможет игнорировать эти протестные выступления. «Очевидно, глава республики будет договариваться с представителями протестующих. Студенческие протесты в Сербии всегда были серьезной силой. Вучичу придется договариваться, и, очевидно, кем-то жертвовать и идти на уступки. Без этого я очень скептично смотрю на перспективы действующей власти. Боюсь, что нынешняя власть недалека от своего рубикона. Чтобы этот рубикон не был преодолен, нужно предпринять усилия для стабилизации ситуации», – считает политолог.

При этом эксперт обратил внимание, что внешняя ситуация для Сербии также не самая благоприятная, и попытки «закамуфлировать» проблемы пока безрезультатны. Также сказываются проблемы с российской собственностью в компании «Нефтяная индустрия Сербии», против которой США ввели санкции.

«В прошлые разы в случае кризиса Вучич объявлял перевыборы. Исчерпан ли этот лимит – не знаю. Последние выборы в Сербии прошли год назад. Хватит ли перевыборов, чтобы протесты сошли на нет, хватит ли референдума о доверии, о котором говорил Вучич, – не знаю», – отметил глава Фонда прогрессивной политики

«51 процент недовольных и поддерживающих протестующих – цифра, которая заставляет задуматься всерьез. Очевидно, власти надо договариваться с обществом, искать спикеров для каждой из аудиторий – для студенчества, для интеллигенции, для адвокатов... Только путем создания необходимой коммуникации этот кризис может быть преодолен. Никак иначе», – заключил Бондаренко.

Москва, Анастасия Смирнова

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