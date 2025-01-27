Москва и Вашингтон пока не контактируют – замглавы МИД России

Москва и Вашингтон пока не контактировали по поводу переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, пока нет договоренности о телефонном разговоре двух лидеров.

«А он (разговор) не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет», – сказал высокопоставленный дипломат, слова которого приводит «Интерфакс».

«Контакты с новой администрацией не начались, и все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств, как и раньше. Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет», – уточнил Рябков.

Москва, Светлана Антонова

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