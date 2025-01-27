«Русская Фортепианная Школа» открывает второй сезон

Проект «Русская Фортепианная Школа» откроет второй концертный сезон 4-5 февраля в Большом зале Московской консерватории на Никитской улице. Об этом сообщили РИА «Новый День» в оргкомитете.
Проект объединил уже 90 юных пианистов из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Китая. На концертах звучат произведения таких великих композиторов, как Бах, Шопен, Скрябин, Бетховен, Лист и Чайковский.
В 2025 году запланированы концерты не только в Москве, но и Минске, Сочи, Санкт-Петербурге, Костроме, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
Предполагается, что в течение года при поддержке «ИРИ» будет снято дополнительно 320 музыкальных видео в студии и на сцене Большого зала Московской консерватории им. Чайковского.
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»