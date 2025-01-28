Лондон намерен создать из Украины новую колонию с помощью соглашения о столетнем партнерстве, считает помощник президента РФ Николай Патрушев. В интервью «Российской газете» представитель Кремля также отметил, что Британия также попытается нарастить свое военное присутствие в Черном и Балтийском морях, также бесцеремонно заявить о правах на судоходство английских кораблей в Азовском море.
«Фактически этим документом туманный Альбион пытается прикрыть свою беспринципную политику демонстративного игнорирования международного права, а также подтверждает свою всестороннюю поддержку киевского неонацистского режима», – констатировал помощник президента РФ.
Москва, Светлана Антонова
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