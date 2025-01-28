Российские ракетоносцы совершили 11-часовой полет над Северным Ледовитым океаном

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает министерство обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что продолжительность полета составила более 11 часов.
«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – отметили в министерстве.
Москва, Светлана Антонова
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