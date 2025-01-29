Министр обороны РФ проинспектировал «Южную» группировку войск

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск и заслушал доклад ее командующего генерал-полковника Александра Санчика по текущей обстановке.

Как отметила пресс-служба ведомства, министру обороны РФ также представили современные роботизированные комплексы различного назначения, используемые как для доставки материально-технических средств на передовой, так и для нанесения огневого поражения противнику с применением боевых модулей.

Кроме того, Белоусов ознакомился с ходом работ в подразделениях, где осуществляется модернизация, обслуживание и ремонт беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов, быстросборных мобильных платформ, а также вооружения и военной техники.

Глава российского военного ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.

Москва, Светлана Антонова

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