Период аномального тепла в Москве завершается

В ближайшие выходные дни в московском регионе ожидается похолодание, которое будет сопровождаться осадками. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, аномалия температуры от 10-11° постепенно сократится до 2-3°.

Синоптики отмечают, что осадки ожидаются в субботу, 1 февраля, в виде дождя и мокрого снега при дневной температуре воздуха до +5°. В воскресенье, 2 февраля, осадки продолжатся, но при этом в светлое время суток будет не теплее 2°.

В понедельник и вторник, 3 и 4 февраля, прогнозирует небольшой снег. Ночью возможны заморозки до -6...-8°, днем – около нуля градусов.

Москва, Светлана Антонова

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