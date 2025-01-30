Период аномального тепла в Москве завершается

В ближайшие выходные дни в московском регионе ожидается похолодание, которое будет сопровождаться осадками. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, аномалия температуры от 10-11° постепенно сократится до 2-3°.
Синоптики отмечают, что осадки ожидаются в субботу, 1 февраля, в виде дождя и мокрого снега при дневной температуре воздуха до +5°. В воскресенье, 2 февраля, осадки продолжатся, но при этом в светлое время суток будет не теплее 2°.
В понедельник и вторник, 3 и 4 февраля, прогнозирует небольшой снег. Ночью возможны заморозки до -6...-8°, днем – около нуля градусов.
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»