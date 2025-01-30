Европа нарастила закупку газа в России более чем на 20%

Европейский союз в 2024 году нарастил закупку российского газа и сжиженного природного «голубого топлива» (СПГ) более чем на 20%. Такие данные приводит Банк России в своем отчете со ссылкой на расчеты компании Bruegel.

«В целом за 2024 г. объем поставок газа и СПГ из России в ЕС увеличился более чем на 20%: трубопроводного газа – на 6 млрд куб. м, до 33 млрд куб. м, а СПГ – на 4 млрд куб. м, до 21 млрд куб. м», – говорится в обзоре регулятора.

Физический объем поставок трубопроводного газа из России в ЕС увеличился в IV квартале на 2% по сравнению с предыдущим кварталом за счет расширения экспорта по газопроводу «Турецкий поток». В этот же период Евросоюз нарастил закупки СПГ у России на 11% кв/кв и на 25% в годовом выражении в ожидании истечения срока договора о транзите российского газа через территорию Украины с января 2025 года.

Москва, Светлана Антонова

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