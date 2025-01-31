Синоптик подтвердил скорое возвращение мягкой зимы в Москву

В начале следующей недели в Москву вернется мягкая зимняя погода, подтвердил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в понедельник температура днем опустится до минус 3 градусов, со второй половины недели из-за высокого давления будет солнечно.

«О возвращении температуры к норме пока мечтать не приходится. Но о возвращении к мягкой зиме – да. Понижение температуры, которое произойдет, покажется невероятно сильным», – сказал Вильфанд в комментарии «Интерфаксу», обратив внимание, что на текущей неделе температура превышала норму на 12,4 градуса.

По словам синоптика, похолодание связано с изменением циркуляции, воздушные массы начнут поступать не с юга, а с запада и северо-запада – из Скандинавии и Норвежского моря. «В понедельник температура ночью будет минус 3 – минус 5, днем – минус 1 – минус 2. И так в течение практически всей недели», – уточнил Вильфанд, добавив, что в Подмосковье ночью температура может опускаться до минус 8 – минус 10 градусов.

При этом в понедельник и вторник прогнозируется небольшой снег. «Совсем немного, на лыжи не встанешь, но от одного до 4 сантиметров будет», – отметил научный руководитель Гидрометцентра России.

Москва, Светлана Антонова

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