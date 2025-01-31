Путин назначил нового заместителя директора Росгвардии

Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Василия Сонина заместителем директора Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Указом Президента Российской Федерации от 31 января 2025 года генерал-лейтенант полиции Василий Сонин назначен на должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ранее Сонин возглавлял Главное управление Росгвардии по городу Москве.

Москва, Светлана Антонова

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