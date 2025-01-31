Численность населения России сократилась

Численность населения России за год сократилась более чем на 100 тысяч и на 1 января 2025 года оценивается в 146 млн 28 тысяч 325 человек. Об этом говорится в сообщении Росстата, которое приводит «Интерфакс».

В то же время, как уточняется, прирост населения отмечен в 20 регионах, в том числе Московской и Ленинградской областях, а также республике Ингушетия. Увеличение населения наблюдается в целом по Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Уральскому федеральным округам.

Оценка численности населения сделана без учета официальной статистической информации по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

На 1 января 2024 года Росстат оценивал численность населения страны в 146 150,8 тысячи человек.

Москва, Светлана Антонова

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