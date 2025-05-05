В России начинается вторая праздничная трехдневная трудовая неделя

В России началась вторая подряд трехдневная рабочая неделя – с 5 по 7 мая, после начнутся длинные выходные в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Они продлятся с 8 по 11 мая.

Как отмечал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, рабочий день 7 мая не является сокращенным, так как 8 мая не является праздничным.

Напомним, первая трехдневная рабочая неделя была в конце апреля – 28, 29 и 30 числа, после чего начались длинные выходные, приуроченные ко Дню весны и труда 1 мая.

Таким образом, в мае в 2025 году будет всего 18 рабочих дней и 13 нерабочих.

Отметим, следующие длинные выходные будут уже в июне – в честь Дня России, напоминает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

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