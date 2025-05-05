В Москве из-за мер безопасности может выключаться связь

Служба РСЧС разослала жителям и гостям Москвы сообщения с предупреждением об ограничениях доступа в интернет. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий»,– говорится в сообщениях.

Как сообщает «Новый День», пользователи уже отмечают, что в центре Москвы иногда совсем не работает Интернет, а проблемы с навигаторами стали уже привычной историей, геометки могут выставляться в произвольном режиме.

Кроме того, 5 мая в СМИ стали появляться сообщения о проблемах со связью у всех операторов мобильной связи в Москве и Подмосковье. В пресс-службах операторов уточнили, что сбои не связаны с их внутренними неисправностями, а вызваны внешними обстоятельствами. Кроме того, возникли проблемы с работой мессенджеров Telegram и WhatsApp, что совпало с репетицией парада Победы.

В МВД России подтвердили усиление контроля над воздушным пространством Москвы и активную борьбу с несанкционированным использованием беспилотных летательных аппаратов – дронов, квадрокоптеров и авиамоделей, уточняет «Коммерсант».

Москва, Елена Васильева

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