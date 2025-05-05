День Победы в Москве будет прохладным

В ближайшие дни московском регионе погода продолжит отставать от календаря. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сохранится угроза ночных заморозков, а прохождение фронтальных разделов и волновых циклонов будет сопровождаться дождями, в ночь на вторник – с мокрым снегом.

Синоптики отмечают, что во вторник, 6 мая, будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, местами умеренные (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега при температуре в Москве 0...2°, по области 0...5°. Местами возможны слабые заморозки до -2° и порывистый ветер до 15 м/с. Днем без осадков – ожидается до 13°.

В среду, 7 мая, ночью преимущественно без осадков. В Москве прогнозируется до 3...5°, по области – 0...5°, но вновь возможны местами слабые заморозки до -2°. Днем местами вероятен небольшой дождь. В столице воздух прогреется до 13...15°, в Подмосковье – до 11...16°.

В четверг, 8 мая, также возможен местами небольшой дождь. Ночью в Москве 2...4°, по области 0...5°. Днем в столице 10...12°, в Подмосковье 9...14°.

В пятницу, 9 мая, опять ожидается небольшой дождь. Ночью 0...5°, днем 8...13°. Похожая погода прогнозируется и в субботу, 10 мая.

Москва, Елена Володина

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