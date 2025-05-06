В Москву на парад Победы приедут лидеры 29 государств

Лидеры 29 зарубежных государств подтвердили участие в торжествах, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«У нас приглашены многочисленные иностранные гости. И мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили», – сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что это лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Южной Осетии.

Ушаков также уточнил, что послу США в России Линн Трейси было направлено приглашение на парад Победы 9 мая. «На официальном уровне [будут ли представлены США на параде Победы] я не знаю, <...> приглашение направлено и американскому послу. Будет ли она присутствовать на параде, это мы увидим 9 мая», – пояснил помощник главы российского государства, добавив, что на параде будет несколько ветеранов войны из США.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube