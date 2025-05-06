Средства ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву

Сегодня вооруженные формирования Украины предприняли новую попытку атаковать Москву с помощью беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, сбито в общей сложности три летательных аппарата.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил градоначальник.

В Министерстве обороны России уточнили, что первая атака с двумя беспилотниками была отражена с 16:40 до 17.20 мск.

Москва, Елена Володина

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