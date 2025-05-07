Китайский лидер прилетел в Москву

Самолет лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина приземлился в московском аэропорту. Председатель КНР прибыл в столичный аэропорт «Внуково-2» около 18:00 мск, передает РИА «Новости».

Ожидается, что визит Си Цзиньпина продлится с 7 по 10 мая. Лидер Китая примет участие в торжествах ко Дню Победы и проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

В Москву также прибывают руководители других государств, в том числе постсоветских. Ранее стало известно о прилете президента Сербии Александра Вучича. Всего с визитом в Россию на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне намерены приехать лидеры 29 стран.

Москва, Елена Володина

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