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Среда, 7 мая 2025, 20:44 мск

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Праздничные выходные в Москве будут прохладными

В ближайшие дни в московском регионе сохранится прохладная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, средняя суточная температура будет отставать от нормы на 4-5°, не обойдется без осадков, возможны ночные заморозки.

В четверг, 8 мая, ночью в Подмосковье местами возможен небольшой дождь. В Москве ожидается 3...5°, по области 0...5°, местами слабые заморозки до -1°. Днем преимущественно без осадков. Воздух прогреется до максимум до 13-14°.

В пятницу, 9 мая, ночью местами опять вероятны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега на фоне слабых заморозков до -1°. Днем не исключен небольшой дождь при температуре до 11-12°.

Похожая погода продержится, как минимум, до понедельника, 12 мая.

Москва, Елена Володина

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