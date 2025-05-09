Братались на фоне Кремля: Вучич и Фицо встретились в Москве

Президент Сербии Александр Вучич встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве.

В соцсетях Вучич выложил видео, на котором он пожимает руку Фицо напротив башен московского Кремля.

«Братская встреча с премьер-министром Словакии Фицо в Москве, – сказал Вучич. – Сербы и словаки – братья навеки!"

Вучич также выразил признательность Фицо за «силу и стойкость».

«Мы выдержим, Сербия и Словакия победят», – сказал сербский президент.

Напомним, что еще накануне вопрос с тем, как Фицо добреется до Москвы, был открыт. В итоге самолет прилетел в Россию по южному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Более длинным маршрутом пришлось лететь из-за того, что Эстония, Латвия и Литва запретили самолету премьера Словакии пролет через свое воздушное пространство, посчитав, что визит Фицо в Москву не является полезным с политической и идеологической точек зрения.

9 мая в честь 80-летия Победы пройдет парад на Красной площади в Москве. Участие в торжестве примут лидеры и главы правительств свыше 20 стран. Также на мероприятиях будут присутствовать лидеры стран Европы. Среди них – президент Сербии Александр Вучич и Фицо.

Москва, Елена Васильева

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