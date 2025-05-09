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Пятница, 9 мая 2025, 08:07 мск

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Россия празднует День Победы

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня в России отмечается юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В крупных городах проводятся военные парады, шествия «Бессмертного полка» и другие торжественные массовые мероприятия.

В Москве парад в честь 80-й годовщины Великой Победы над нацизмом пройдет утром по московскому времени на Красной площади. Как сообщал министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании оргкомитета «Победа», участники специальной военной операции войдут в состав парадных расчетов во время парадов и шествий в честь 80-летия Победы.

В Россию на торжества планировали приехать 29 лидеров иностранных государств. В их числе президент Сербии Александр Вучич и председатель КНР Си Цзиньпин.

Москва, Елена Володина

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