За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины допустили 9318 нарушений режима прекращения огня, который был объявлен по инициативе президента РФ Владимира Путина. Как сообщает Министерство обороны России, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, продолжающих оставаться на занятых рубежах и позициях.

В частности, противник вновь предпринял четыре попытки прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях и 22 атаки и одну разведку боем в районах населенных пунктов Теткино в Курской области, Павловка, Будки в Сумской области, Березники в Харьковской области, Новоегоровка в Луганской Народной Республике, Липовое, Редкодуб, Валентиновка, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка и Веселое в Донецкой Народной Республике.

«По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 46 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов», – уточнили в Минобороны России.

В этих условиях Вооруженные силы РФ «зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима», отмечается в сообщении ведомства.

Москва, Елена Володина

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