Путин предложил Киеву вернуться за стол переговоров 15 мая в Стамбуле

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по итогам встреч с зарубежными лидерами, прибывшими на торжества по случаю юбилея Победы. Одной из тем бесед 8-10 мая стало украинское урегулирование. Москва предлагает Киеву вернуться за стол переговоров без предварительных условий.

«Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Не мы прервали переговоры в 2022-м году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причём без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг 15 мая. В Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны», – отметил Владимир Путин.

По словам президента России, предложение – «на столе», решение – за Киевом и его кураторами. «Идет война, а Россия предлагает возобновить переговоры, те, кто хочет мира – не может это не поддержать», – добавил Путин.

Москва, Елена Васильева

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