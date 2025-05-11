Перемирие в честь 80-летия Победы истекло – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложенное российским лидером перемирие, действовавшее в дни празднования 80-й годовщины Победы, истекло.
Отвечая на вопрос журналистов, возобновятся ли боевые действия по истечении перемирия на дни празднования 80-летия Победы, Песков подчеркнул: «Мы не видели реального прекращения огня [со стороны Киева]". Пресс-секретарь президента напомнил о том, сколько раз украинская сторона нарушила перемирие, а также о том, как москвичи и гости столицы стали свидетелями нарушений режима прекращения огня, атак беспилотников, закрытия аэропортов, нарушения воздушного сообщения. «Таким образом, серьезного прекращения огня с украинской стороны не было», – констатировал представитель Кремля, цитата по ТАСС.
Москва, Елена Васильева
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