Будет дождливо: синоптики пообещали москвичам скорое потепление

В московском регионе ожидается скорое потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к выходным температура воздуха приблизится к норме.

Во вторник, 13 мая, ночью еще возможны заморозки до -1°. Днем вероятен дождь, а воздух в Москве прогреется до 9...11°, по области – до 7...12°.

В среду, 14 мая, вновь вероятны осадки. Ночью в Москве до 3...5°, по области – до 1...6°. Днем в столице до 10...12°, в Подмосковье – до 8...13°.

В четверг, 15 мая, снова прогнозируется небольшой дождь. Ночью в Москве 4...6°, по области 1...6°. Днем в столице до 15...17°, в Подмосковье – до 13...18°. При этом возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду.

В пятницу, 16 мая, временами ожидается небольшой дождь. Ночью 5...10°. Днем 15...20°. В субботу, 17 мая, также вероятен дождь. Ночью 5...10°, днем 16...21°.

Москва, Елена Володина

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