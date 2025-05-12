Песков: Москва настаивает на долгосрочном урегулировании конфликта на Украине

Москва настроена на поиск путей для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования», – сказал он.

Представитель Кремля обратил внимание, что глава российского государства в своем заявлении четко и недвусмысленно изложил позицию Москвы по возобновлению прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.

Такой подход встретил понимание и поддержку лидеров многих государств, в том числе партнеров по СНГ и БРИКС, уточнил Песков, отметив, что президент США Дональд Трамп также призвал Киев безотлагательно и без каких-либо условий принять участие в предложенной встрече.

Москва, Елена Володина

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