Умерла «супруга» Никулина из «Бриллиантовой руки»

Заслуженная артистка России Нина Гребешкова умерла 10 мая. Об этом говорится в сообщении Союза кинематографистов России.
«Ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации, член Союза кинематографистов России Нина Гребешкова. Светлая память прекрасной актрисе, светлому доброму человеку», – отметила в Союзе.
Похороны запланированы на Кунцевском кладбище 14 мая.
Гребешкова – вдова кинорежиссера, народного артиста СССР Леонида Гайдая, который умер в ноябре 1993 года. Известна по многим кинофильмам, в том числе «Бриллиантовая рука».
Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В кино начала сниматься еще во время учебы во ВГИКе, дебютной для нее стала эпизодическая роль в фильме «Смелые люди» режиссера Константина Юдина (1950).
Москва, Елена Володина
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