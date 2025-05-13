Парад в Москве в 2025 году посмотрела рекордная по количеству аудитория

Трансляцию парада Победы в Москве 9 мая на 21 телеканале посмотрело 38,4 млн, или 28% (рейтинг), россиян старше 4 лет (здесь и далее данные приводятся по указанной аудитории). Такие данные предоставила по запросу «Ведомостей» исследовательская компания Mediascope. При расчетах, как уточнили в медиаизмерителе, учитывался домашний и дачный просмотры.

Показатель оказался рекордным за последние пять лет. Для сравнения: в 2024 году за аналогичной телетрансляцией в прямом эфире следило 32,6 млн россиян, или 23,9% населения страны. В 2023 г. – 34,8 млн человек в той же аудитории (рейтинг – 25,6%), в 2022 г. – 29,5 млн человек (21,6%), в 2021 г. – 26,9 млн человек (19,6%).

Отчасти рекордные показатели связаны с тем, что в 2025 г. парад Победы транслировало самое большое количество каналов за последние пять лет – 21. Среди них, в частности, федеральные общественно-политические вещатели «Первый канал», «Россия 1», НТВ, развлекательные каналы СТС, ТНТ, «Домашний», «Пятница!», спортивный канал «Матч ТВ» и т. д. В 2024 г. парад Победы на ТВ показывали 14 каналов, в 2023 г. – 17, в 2022 г. – 8, в 2021 г. – также 8.

В параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2025 г. приняло участие более 11 500 военнослужащих (год назад – 9000), из них 1500 – участники спецоперации на Украине. Также в рамках мероприятия по Красной площади проехало 183 единицы боевой техники (в 2024 г. – 75), а завершился парад пролетом над Москвой пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». В своей речи президент России Владимир Путин сказал, что жители страны отмечают 9 Мая как самый главный праздник. Кроме того, он подчеркнул, что Россия никогда не согласится с искажением событий Второй мировой войны, «с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей».

На параде прошли расчеты из 13 иностранных государств. Среди них – представители Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, КНР, Лаоса, Монголии и Мьянмы. Кроме того, на параде присутствовали лидеры более 20 зарубежных стран. В том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Сербии Александр Вучич.

Больше всего зрителей традиционно смотрело трансляцию парада в этом году на «Первом канале»: у данного вещателя ее телеаудитория составила 16,3 млн россиян (рейтинг – 11,8%). На 2-м месте – «Россия 1» (входит в ВГТРК) с результатом 9 млн человек (6,5%). Третью позицию занял НТВ (входит в холдинг «Газпром-медиа», ГПМ): в эфире этого телеканала за парадом Победы следило 3 млн зрителей (2,2%).

На цифровых ресурсах «Первого канала» количество просмотров трансляции парада Победы этого года превысило 20 млн, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе вещателя. В частности, трансляция в официальном сообществе «Первого канала» в соцсети «В контакте» (принадлежит VK) собрала 15 млн просмотров, на видеосервисах через единого поставщика обязательных общедоступных телеканалов «Витрина ТВ» – 2,3 млн, на сайте вещателя (1tv.ru) – более 1,5 млн, в официальном сообществе в «Одноклассниках» (VK) – 1 млн, отметили там же.

У НТВ трансляция парада во «В контакте» собрала 831 000 просмотров, на сайте телеканала и в приложениях (в том числе на Smart-TV) – более 181 000, а на Rutube (принадлежит ГПМ) – 155 000. В холдинге ВГТРК на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».

В «VK видео» и на других платформах VK трансляцию парада Победы посмотрели «десятки миллионов» уникальных пользователей, отметил представитель компании. Точные показатели он не раскрыл. На Rutube – около 800 000 пользователей, количество просмотров трансляции на этой платформе превысило 1,1 млн, сообщили в пресс-службе видеохостинга.

Рекордный интерес у аудитории к параду Победы объясняется широкой популяризацией этого события в медиа в связи с юбилеем и «международным эффектом» мероприятия именно в этом году, говорит политолог Александр Немцев.

Действительно, одним из ключевых факторов высокого интереса к параду в 2025 г. стало то, что именно в этот раз он носил ярко выраженный международный и политический характер, отмечает замруководителя департамента политических проектов консалтинговой группы «Полилог» Артур Заббаров. В мероприятиях приняли участие как иностранные лидеры, так и подразделения вооруженных сил дружественных государств, что «было воспринято как знаковый жест поддержки России в условиях геополитической конфронтации», поясняет он.

Как отмечает газета «Ведомости», высокие просмотры трансляции в интернете закономерны, поскольку после завершения ее показа по ТВ в инфополе появилось множество экспертных комментариев о том, что парад стал самым масштабным за последние годы, продолжает Заббаров: «Это вызвало эффект «информационного эха» и расширило аудиторию трансляции, особенно среди молодежи».

Москва, Елена Васильева

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