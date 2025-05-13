В выставочном центре «Молдова» для посетителей ВДНХ организовали мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. При этом Молдавия стала единственной из бывших советских республик, представленных на выставке, кто отметил 9 мая, несмотря на то, что в Кишиневе этот праздник находится под запретом. Официальные власти Молдавии всеми силами борются с народной памятью. Запрещены георгиевские ленточки и советские символы, в том числе символы Победы. А Майя Санду вообще потребовала выйти 9 мая на празднование Дня Европы.

В День Великой Победы сотрудники павильона «Молдова» и представители диаспоры организовали праздничный концерт, раздачу георгиевских ленточек, работу полевой кухни. Звучали военные песни, в том числи «Смуглянка», которая ассоциируется не только с Великой Отечественной войной, культовым фильмом, но и молдаванами, которые боролись с фашизмом.

По словам президента Центра социальной поддержки граждан «Приднестровье» Вячеслава Тобуха, центр «Молдова» сегодня является «островком» молдавской, приднестровской, гагаузской культуры. «Это островок той Молдавии, которую мы помним, где чествуют ветеранов, где уважают советские праздники, где реализуются мероприятия, подтверждающие настоящую дружбу между молдаванами, русскими и другими национальностями», – сказал глава центра.

Тобух подчеркнул, что День Победы празднуют на территории павильона каждый год и не откажутся от этой традиции, несмотря на общественно-политический курс, который сегодня выбрала для себя Республика Молдова.

Вячеслав Тобух

В центре проходят и другие мероприятия, например, 1 марта – фестиваль Мэрцишор (праздник встречи весны – примечание редакции), который широко отмечается в Молдавии, а 1 июня будет полностью посвящен Дню защиты детей. Кроме того, здесь проходят встречи с предпринимателями и мероприятия, направленные на развитие евразийской площадки.

«Мы стараемся отмечать общие праздники, но в то же время вносим и свой национальный колорит», – отметил Тобух.

В 2018 году была основана Федеральная национально-культурная автономия молдаван России, которую возглавила Людмила Корсун. В организацию на данный момент входят более 350 тысяч человек из 26 регионов РФ. В общей же сложности в России проживает более миллиона молдаван.

Людмила Корсун

«В том числе мы заключили соглашение о сотрудничестве с Гагаузской организацией. Гагаузы также проживают на территории Российской Федерации», – рассказала Корсун РИА «Новый День».

Организация проводит в центре «Молдова» на ВДНХ фестивали, конференции, выставки, а также мастер-классы по национальной кухне, обычаям и традициям. 9 мая был организован расширенный концерт и мастер-класс по изготовлению георгиевской ленточки. В ближайшее время Федеральная автономия запланировала провести фестиваль национального блюда мамалыги.

«Мы, молдаване, проживающие на территории РФ, категорически против того, что происходит произвол в отношении нашей истории. Мы активно налаживаем отношения с российскими организациями, так как молдаване и русские – православные народы. Этот мост дружбы мы пытаемся сохранить через Федеральную национальную культурную автономию, для нас это очень важно», – подчеркнула Корсун.

По ее словам, Федеральная национально-культурная автономия не получает никакой материальной поддержки от властей Молдавии. Организацию поддерживает российское правительство, предоставляя гранты и субсидии, свой вклад вносят соотечественники в виде членских взносов.

Во время работы представителей разных СМИ павильон «Молдова» посетила совмещенная комиссия под председательством Елены Жук, первого заместителя генерального директора АО «ВДНХ». В состав комиссии вошли представители правительства Москвы (департамента городского имущества, департамента финансов, госстройнадзора и многие другие).

Члены комиссии оценили оформление выставочных залов, помещений в национальном молдавском стиле, провели осмотр экспозиций.

«Отдельно был отмечен особый вклад сотрудников и руководителей павильона, как лучшего на территории ВДНХ, в организации празднования Дня Великой Победы», – сообщил журналистам Виктор Евстифеев, генеральный директор ГК «Медея», арендатор павильона 10 «Молдова».

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