Проблема – в Киеве: МИД России подтвердил серьезность намерений по урегулированию на Украине

Москва готова ответственно вести переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле, но сомневается в договороспособности Киева и его спонсоров. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Прогнозы делать преждевременно. Вопрос нужно адресовать спонсорам киевского режима и самому Киеву, готовы ли они договариваться. У нас твердое впечатление, что с нынешним подходом слово, которое может охарактеризовать линию этих деятелей, – это недоговороспособность. Мы готовы вести переговоры с серьезной ответственностью», – цитирует Рябкова ТАСС.

Москва, Елена Володина

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