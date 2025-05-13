российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 мая 2025, 20:13 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Итоги переговоров в Стамбуле зависят от позиции западных спонсоров Киева – МИД России

Результаты переговоров по Украине в Стамбуле во многом будет зависеть от западных спонсоров Киева. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии ТАСС.

«Конечно, то, что до сих пор происходило и продолжает происходить с абсолютно неприемлемым, по факту преступным поведением Киева на фоне неоднократно предпринятых нашим руководством шагов в плане прекращения огня, свидетельствует о недоговороспособности этого режима, но будем смотреть. Очень многое зависит от того, насколько его спонсоры готовы воспринять реальность», – сказал дипломат.

«Это относится не только к Вашингтону, но, конечно, и к европейским столицам, увлеченно и бездумно пытающимся зарабатывать квазикапитал на этой трагической ситуации», – добавил Рябков.

По его словам, российская сторона надеется, что в Стамбуле состоится прямой контакт с Украиной. «Позиция, которую мы отрабатывали и отрабатываем, она известна и озвучена публично. Наши представители готовятся к этому контакту. Мы надеемся, что контакт состоится и не будет использован только для пиара, которым увлеченно занимаются во многих столицах», – подчеркнул замглавы МИД России.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

Трамп может приехать на украинское переговоры в Стамбул, но при одном условии / Проблема – в Киеве: МИД России подтвердил серьезность намерений по урегулированию на Украине / Спецпосланники Трампа Уиткофф и Келлог поедут в Стамбул на переговоры России и Украины – Reuters / Армия России освободила Миролюбовку в ДНР / Два сотрудника МЧС погибли и 15 ранены после атаки украинских БПЛА по Луганску / Ударные дроны ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске / Уиткофф обозначил главные темы переговоров по Украине и исключил мирное соглашение без одобрения Путина / Российская армия расширила зону контроля в Харьковской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Украина,