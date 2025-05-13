Итоги переговоров в Стамбуле зависят от позиции западных спонсоров Киева – МИД России

Результаты переговоров по Украине в Стамбуле во многом будет зависеть от западных спонсоров Киева. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии ТАСС.

«Конечно, то, что до сих пор происходило и продолжает происходить с абсолютно неприемлемым, по факту преступным поведением Киева на фоне неоднократно предпринятых нашим руководством шагов в плане прекращения огня, свидетельствует о недоговороспособности этого режима, но будем смотреть. Очень многое зависит от того, насколько его спонсоры готовы воспринять реальность», – сказал дипломат.

«Это относится не только к Вашингтону, но, конечно, и к европейским столицам, увлеченно и бездумно пытающимся зарабатывать квазикапитал на этой трагической ситуации», – добавил Рябков.

По его словам, российская сторона надеется, что в Стамбуле состоится прямой контакт с Украиной. «Позиция, которую мы отрабатывали и отрабатываем, она известна и озвучена публично. Наши представители готовятся к этому контакту. Мы надеемся, что контакт состоится и не будет использован только для пиара, которым увлеченно занимаются во многих столицах», – подчеркнул замглавы МИД России.

Москва, Елена Володина

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