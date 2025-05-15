В Москву пришло потепление

В ближайшие дни в московском регионе температура воздуха повысится почти до нормы. При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра России, ожидаются дожди.
Осадки начнутся в пятницу, 16 мая. Синоптики отмечают, что в дневное время воздух может прогреться до 20 и более градусов, но при этом возможна гроза и порывистый ветер до 16 метров в секунду.
В субботу, 17 мая, ночью преимущественно без осадков при температуре в Москве до 9°, по области – до 10°. Днем местами вновь вероятен небольшой дождь. В столице ожидается 19...21°, в Подмосковье – 16...21°.
В воскресенье, 18 мая, опять прогнозируется дождь. В Москве ночью 10...12°, по области 8...13°. Днем в столице 18...20°, в Подмосковье 16...21° с порывистым ветром до 15 м/с.
В начале новой недели осадки сохранятся. Ночью ожидается 6...11°, днем 12...17°.
Москва, Елена Володина
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