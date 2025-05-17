Минздрав сообщил, когда в России будет решен вопрос с дефицитом врачей

К 2030 году дефицит врачей в России будет уменьшен на 95% благодаря комплексу мер, направленных на привлечение и закрепление медицинских кадров. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенной коллегии Минздрава, подводя итоги 2024 г. и обозначив планы на ближайшие годы.

По его словам, для этого будут использовать профориентацию, целевой набор, соцвыплаты, обеспечение жильем и другие меры, сообщает газета «Ведомости».

«Все это звенья одной цепи, цель которой – обеспечить каждую больницу, каждое рабочее место, каждый фельдшерско-акушерский пункт квалифицированными кадрами», – подчеркнул министр в своем докладе.

В рамках федерального проекта «Медицинские кадры» уже к концу 2025 г. планируется снизить дефицит врачей в государственных медучреждениях до 95% от текущего уровня. А к 2030 г. этот показатель должен сократиться еще больше – до 5% от базового дефицита, зафиксированного на начало 2025 г.

Однако проблема дефицита врачей усугубляется дополнительными факторами. Так, 7 мая стало известно, что система обязательного медицинского страхования (ОМС) ежегодно теряет около 179 млрд руб. из-за выполнения медиками немедицинских задач. К ним относятся составление отчетности, ведение статистики, организация перевозки пациентов, запись на консультации в другие учреждения и другие административные обязанности.

Москва, Елена Васильева

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