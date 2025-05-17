Путин поручил построить для Арктики еще два ледокола

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять решение о начале строительства двух атомных ледоколов не позднее 2026 года. О поручении сообщается на официальном сайте Кремля. Оно было утверждено по итогам поездки Путина 27 марта в Мурманск. Тогда он заявил, что Россия уже имеет самый большой ледокольный флот в мире. Президент отметил, что четыре атомных ледокола уже выполняют задачи в Арктике, еще три находятся на стадии строительства. Он также поручил правительству расширить возможности портов в Арктике и рассмотреть вопрос строительства новых гаваней на Севере.

Путин по итогам поездки поручил обеспечить формирование необходимого ледокольного флота на период до 2035 г. и на перспективу до 2050 г., сообщили в Кремле. Необходимо определить источники финансирования соответствующих мероприятий, а решения о начале строительства седьмого и восьмого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 должно быть принято не позднее 2026 г., следует из перечня поручений. Отмечается, что работы должны проходить с учетом софинансирования за счет ассигнований федерального бюджета не менее 50% стоимости на весь период строительства, отмечают «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

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