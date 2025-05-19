Декретные выплаты студенткам будут повышены до регионального прожиточного минимума

Проект об увеличении пособия по беременности и родам для студенток был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Документ подготовлен кабмином и распространяется на женщин, проходящих очное обучение в колледжах, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Документ предлагает повысить базовую расчетную сумму пособия до регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. С января в целом по России он составляет 19 329 руб. Тогда средний размер пособия по беременности и родам для студенток достигнет 90 202 руб, сообщает ТАСС.

На данный момент сумма пособия равна размеру стипендии за 140 дней отпуска по беременности. Так как средняя сумма стипендии 2000-5000 руб., будущая мама получает выплату от 9300 до 23 300 руб.

Назначать и производить выплату будет Соцфонд России. Пособие будет выплачиваться из федерального бюджета. Сейчас выплаты производятся образовательными организациями.

Москва, Елена Васильева

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