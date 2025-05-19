Президент Финляндии пытался убедить Трампа, что Россия больше не великая держава

Президент Финляндии Александер Стубб пытался убедить американского лидера Дональда Трампа пересмотреть свое мнение об экономической и военной мощи России. Об этом пишет The Guardian.

По словам Стубба, в разговоре с Трампом 17 мая он хотел убедить его, что РФ – уже не великая держава, «по крайней мере, в экономическом плане» (цитату дает газета «Ведомости»).

«Она меньше Италии, чуть больше Испании [с точки зрения экономики]», – сказал Стубб.

Лидер Финляндии заявил, что в 2025 году экономика РФ якобы увеличилась менее чем на 1%, «а ее процентная ставка превышает 20%, и ее резервы исчерпаны». «Таким образом, эта страна больше не может считаться крупной державой», – подчеркнул финский президент.

17 апреля Стубб призвал Россию принять условия полного и безоговорочного прекращения огня на Украине. «Финляндия и Украина продолжают работать над достижением справедливого и прочного мира», – написал он в сцсетях. Позже Стубб не исключил территориальных уступок со стороны Украины, которые будут «отражать ситуацию на поле боя». По данным The New York Times, он признал, что «Киеву придется пойти на компромиссы по территории, которые бы отражали реалии поля боя». При этом финский лидер подчеркнул, что его страна не признает такие территории российскими.

Москва, Елена Васильева

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