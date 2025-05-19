В Москву скоро придет летнее тепло

К концу текущей недели в московском регионе установится теплая летняя погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, самым холодным днем будет вторник, 20 мая.

Синоптики отмечают, завтра ожидаются дождь и гроза. Ночью в Москве 8...10°, по области 5...10°. Днем температура в столице повысится максимум до 15°, в Подмосковье – до 17°. При грозе возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду.

В среду, 21 мая, также возможен небольшой дождь. В светлое время суток воздух прогреется до 20°.

В четверг, 22 мая, прогнозируется без осадков. Ночью еще сохранится прохладная погода до 7…8°. Днем в Москве 20...22°, по области 17...22°.

В конце недели днем воздух будет прогреваться до 25-26°. Осадки не ожидаются.

Москва, Елена Володина

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