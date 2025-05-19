российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 мая 2025, 18:03 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Захарова раскрыла детали переговоров в Стамбуле

Представители Киева постоянно меняли свою позицию во время переговоров с Москвой в Стамбуле. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Посмотрите, какое количество раз менял свою позицию киевский режим, – даже по стамбульским переговорам было видно. Утром одно, вечером другое, на следующее утро третье, и так постоянно», – констатировала Захарова (цитата по ТАСС), отвечая на вопросы журналистов на полях Петербургского международного юридического форума.

В то же время официальный представитель МИД России подчеркнула, что Москва в переговорах по украинскому урегулированию принципиально следует позиции, озвученной главой российского государства в июне 2024 года.

«Позиция нашей страны была четко артикулирована президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня 2024 года. Посмотрите насколько системно, принципиально, логично действует наша страна в русле этих установок», – сказала Захарова.

Санкт-Петербург, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

Переводчик украинской делегации сбежал незадолго до переговоров в Стамбуле / ВСУ с помощью дрона убили жителя Белгородской области, который ехал на велосипеде / В результате атаки дрона ВСУ ранен житель Белгородской области / Будет новый раунд: глава МИД Турции прокомментировал итоги стамбульских переговоров Москвы и Киева / «В целом мы удовлетворены»: Мединский подвел итоги переговоров в Стамбуле / Пятничный раунд переговоров в Стамбуле завершен / Источники: делегации РФ и Украины взяли паузу на переговорах в Стамбуле / Состоялся обмен телами погибших военных между Россией и Украиной

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,