Захарова раскрыла детали переговоров в Стамбуле

Представители Киева постоянно меняли свою позицию во время переговоров с Москвой в Стамбуле. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Посмотрите, какое количество раз менял свою позицию киевский режим, – даже по стамбульским переговорам было видно. Утром одно, вечером другое, на следующее утро третье, и так постоянно», – констатировала Захарова (цитата по ТАСС), отвечая на вопросы журналистов на полях Петербургского международного юридического форума.

В то же время официальный представитель МИД России подчеркнула, что Москва в переговорах по украинскому урегулированию принципиально следует позиции, озвученной главой российского государства в июне 2024 года.

«Позиция нашей страны была четко артикулирована президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня 2024 года. Посмотрите насколько системно, принципиально, логично действует наша страна в русле этих установок», – сказала Захарова.

Санкт-Петербург, Елена Володина

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