Западные спонсоры Киева пытались сорвать прямые переговоры Украины и России и оказать психологическое давление на российскую делегацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая сегодня на брифинге.

«Обитатели Банковой наивно полагали, что перенос переговоров может вынудить Москву отказаться от их проведения. В итоге устроенный Зеленским спектакль и тут с треском провалился. Ему пришлось назначить своих делегатов и 16 мая направить их на переговоры с российской делегацией», – пояснила Захарова, слова которой приводит РИА «Новости».

Официальный представитель МИД России обратила внимание, что глава киевского режима долго не мог определиться с участием Украины в предложенных российским президентом переговорах и бесконечно советовался со своими европейскими кураторами, которые пытались не допустить возобновления прямого диалога с России.

Напомним, переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг на минувшей неделе. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились два часа.

Москва, Елена Володина

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