Путин посетил Курскую область после ее полного освобождения от ВСУ

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область. Это первая его поездка в регион после полного освобождения территорий от ВСУ. До этого Путин был в Курске в марте – после проведении спецоперации «Поток».

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства встретился с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области. Во встрече также принимали участие врио губернатора региона Александр Хинштейн и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Общаясь волонтерами, Путин признался, что давно хотел встретиться и поговорить об их деятельности, поблагодарить за нее.

«Мы с вами команда, и вся страна сегодня у нас одна команда. И в этом безусловный успех всех наших начинаний. Это необходимое условие для достижения всех наших целей. Уверен, так оно и будет, особенно когда на вас смотрю, вас слушаю. Сильные, заряженные люди! Позитивно, главное, заряженные», – сказал президент, обращаясь к волонтерам, участвовавшим во встрече (цитата по ТАСС).

Глава государства заметил, что волонтеры делают очень важное дело. «И благородное, и важное…. У вас, дай бог, жизнь большая будет, у каждого из вас. Вы будете идти дальше, будете добиваться каких-то результатов в своей жизни. Но вот то, что вы делаете сейчас в этой непростой и для края, и для страны ситуации, это может останется с вами на всю жизнь, как, может быть, то самое яркое, к чему вы имели отношение – к службе стране и людям», – подытожил Путин.

Кроме того, Путин также отметил большую и важную роль священников на СВО – внутренняя мотивация для бойцов СВО – на первом месте, в этой связи роль духовных наставников трудно переоценить.

«Самый главный залог любого успеха, особенно в трудные времена, в условиях ведения боевых действий, это внутренняя собранность человека и готовность на такие действия, которые Родина от него ждет. И здесь, конечно, мотивация играет первостепенное значение. Конечно, без техники и боеприпасов не обойтись, но внутренняя мотивация, она все-таки на первом месте. А здесь роль, значение духовных наставников трудно переоценить», – сказал президент.

Он поблагодарил священнослужителей за эту работу, с сожалением отметив, что среди них есть и потери в ходе СВО.

В ходе встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном Путин заявил о необходимости увеличить группировку разминирования региона.

«Группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам», – считает Путин.

Хинштейн, в свою очередь, попросил президента продлить выплаты по 65 тысяч рублей жителям приграничных районов региона до их возвращения домой.

«Когда совещание с правительством России проходило, вами было сказано, что эти деньги люди будут получать до полного освобождения Курской области от противника. И слава богу, этот исторический, без преувеличения, момент настал 26 апреля. Но я попросил бы Вас, Владимир Владимирович, рассмотреть возможность эти выплаты продолжить, по крайней мере, до того момента, пока люди не смогли получить возможность возвращения в свои дома», – сказал он на встрече с главой государства. Путин данное предложение поддержал.

В пресс-службе Кремля такое отметили, что Владимир Путин в ходе визита в Курскую область посетил строящуюся Курскую АЭС-2 в Курчатове.

Курск, Елена Васильева

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