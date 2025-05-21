Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сначала заключить соглашением о прекращении огня на Украине, а потом перейти к окончательному урегулированию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сейчас, когда нам говорят «давайте перемирие, а там посмотрим» – нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», – подчеркнул глава МИД (цитата по РИА «Новости»), выступая перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов.

Лавров обратил внимание, что Запад уже обманывал Россию в 2014 году, устроив путч на Украине после соглашения об урегулировании между украинскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики в последствии признались, что они были нужны только, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил ему подписывать соглашение на их основе.

Как считает Лавров, требования европейских политиков к США ввести новые санкции против России «выдают с головой» их истинные намерения.

Москва, Елена Володина

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