Лавров уточнил, о чем договорились Путин и Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились о подготовке конкретных шагов по долгосрочному урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Российско-Армянском университете в Ереване.

«Путин, и Трамп <...> согласились с тем, что нужно работать над подготовкой конкретных шагов по долгосрочному устойчивому урегулированию, включая использование возможности перемирия, но, прежде всего – нацеливаясь на устранение первопричин [конфликта]», – сказал Лавров (цитата по РБК).

Глава МИД России пояснил, что лидеры государств высказались, прежде всего, за определение параметров долгосрочного мира, «параметров, которые решали бы проблему первопричин этого кризиса».

По словам Лаврова, это подразумевает решение проблемы расширения НАТО на восток и «стратегического курса» Киева после 2014 года на удаление из разных сфер жизни всего, что связано с Россией и русским языком.

Москва, Елена Володина

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