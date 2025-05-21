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Среда, 21 мая 2025, 20:31 мск

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Собянин сообщил о ликвидации еще 9 БПЛА

За последний час с 18:00 мск на подлете к Москве были сбиты девять украинских дронов. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил градоначальник в своем телеграм-канале, не уточнив обстоятельства инцидентов.

Стоит отметить, что в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены с 18:25 мск.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении семи дронов, летевших в сторону Москвы. В Министерстве обороны заявляли, что в столичном регионе ночью было сбито шесть БПЛА, в дневное время – еще три.

Москва, Елена Володина

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Метки / Украина

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