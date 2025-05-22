2026 год может стать в России Годом Арктики

Министерство развития Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) поддержало идею студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики», действующего на базе РТУ МИРЭА, о проведении в 2026 г. в России Года Арктики. Об этом говорится в ответном письме аппарату правительства за подписью первого профильного замминистра Гаджимагомеда Гусейнова (документ есть у «Ведомостей»). Представитель пресс-службы Минвостокразвития подтвердил «Ведомостям», что министерство согласовало это предложение.

Такое решение необходимо «для укрепления репутации России как мощной арктической державы и решения задач по обеспечению единства и целостности российской Арктики». Эта зона занимает почти 30% территории России и в ней сосредоточены «значительные» запасы стратегических природных ресурсов и реализуются крупные промышленные инфраструктурные проекты – здесь добывается 86% горючего природного газа и 21% нефти, говорится в письме. «Освоение арктического пространства кардинально усилит ее позицию как ключевого поставщика сырьевых и энергетических ресурсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – утверждает Гусейнов.

К письму прилагается разработанный министерством проект указа президента (есть в распоряжении «Ведомостей»). Поручается провести Год Арктики для «обеспечения единства и целостности российской Арктики, национальных интересов РФ в Арктической зоне, определенных в Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 г.». Правительству, согласно тексту проекта документа, необходимо будет (при подписании) образовать и утвердить состав организационного комитета и дирекции, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, включая объемы их финансового обеспечения.

В сегодняшних «напряженных геополитических условиях» особенно важно продолжать развитие Арктического региона, применяя в том числе современные технологии, заявил на правительственном часе в Госдуме 21 мая глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Один из ключевых проектов в Арктике – это Северный морской путь, который сокращает путь из Европы в Азию на 40%, а также позволяет реализовывать инвестиционные проекты мирового масштаба, добавил он.

Москва, Елена Васильева

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