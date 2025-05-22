ЦИК утвердила новую схему одномандатных округов на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия РФ приняла новую схему избирательных одномандатных округов, согласно которой в ДНР будет образовано три округа, в ЛНР – два, в Херсонской и Запорожской областях – по одному, рассказала в интервью РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«В конце апреля этого года ЦИК России разработала и приняла на заседании новую схему округов и направила ее в нижнюю палату парламента… В результате, в ДНР – будет образовано три одномандатных избирательных округа, в ЛНР – два, в Запорожской и Херсонской областях – по одному», – сказала Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что определение количества округов для каждого субъекта РФ осуществляется чисто математически, исходя из численности избирателей, зарегистрированных на территории каждого региона.

Рассчитывается единая норма представительства – то количество избирателей, которое приходится на один одномандатный избирательный округ. Для предлагаемой схемы округов – это 495 835 человек», – подчеркнула она.

В качестве примера Памфилова рассказала, что в Москве зарегистрировано около 8 миллионов избирателей. Если разделить это количество на 495 835 и полученное число округлить, то получится 16 одномандатных округов. Именно столько будет представлено в столице на ближайших выборах депутатов Госдумы.

«Аналогичные вычисления проводятся по всем регионам без исключения, в том числе для воссоединенных территорий», – добавила она.

Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся 20 сентября 2026 года, напоминает РИА «Новости».

Москва, Елена Васильева

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