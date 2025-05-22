Штрафы за продажу энергетиков детям выросли до 500 тысяч рублей

Госдума приняла закон о введении административных штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним – они составят до 500 тыс. рублей.

Как сообщает «Российская газета», максимальный штраф в случае такого нарушения получит юрлицо (то есть торговая точка), минимальная планка санкций для магазинов будет начинаться с 300 тыс. рублей. Согласно новому закону, граждан оштрафуют на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, должностных лиц – от 100 до 200 тысяч. Документ должен будет вступить в силу безотлагательно после официального опубликования.

Ранее, 1 марта 2025 года, вступил в силу закон о запрете продажи несовершеннолетним тонизирующие безалкогольные напитки, в том числе энергетические. При сомнениях в возрасте покупателя продавец должен попросить паспорт или иной документ, способный их развеять.

Москва, Елена Васильева

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