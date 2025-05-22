В Москву пришло летнее тепло

В московском регионе антициклон, не дожидаясь календарных сроков, устроил репетицию летней погоды. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни температура воздуха повысится до июньских значений.

Как отмечают синоптики, если в четверг, 22 мая, днем ожидается 21-23 градуса и преимущественно без осадков, в пятницу, 23 мая, будет уже около 25 градусов, но при этом днем местами возможен кратковременный дождь.

В субботу и воскресенье, 24 и 25 мая, прогнозируется 23-28 градусов. Осадки в выходные не ожидаются.

Москва, Елена Володина

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