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Четверг, 22 мая 2025, 17:44 мск

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На подлете к Москве уничтожили еще четыре украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали ещё четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В течение дня градоначальник в своем телеграм-канале четырежды сообщал об атаках БПЛА. Судя по его данным, всего было сбито 12 летательных аппаратов.

По данным Минобороны РФ, с 20 часов 20 мая до 8 часов 22 мая над Московской областью было уничтожено 63 украинских БПЛА.

Москва, Елена Володина

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Метки / Украина

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