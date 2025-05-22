Массированная атака украинских БПЛА: над регионами России сбито 485 беспилотников

Над регионами России с вечера 20 мая, когда вооруженные формирования Украины начали массированную атаку с помощью беспилотников, сбито в общей сложности 485 вражеских летательных аппаратов.
Как говорится в сообщении Министерства обороны, в период с 20 часов 20 мая до 8 часов 22 мая вне зоны проведения специальной военной операции самой серьезной атаке подверглись Орловская область, где сбито в общей сложности 135 БПЛА, Курская (нейтрализован 121 беспилотник) и Московская область (63). Также массированный удар пришелся на Брянскую область, в которой перехвачено и уничтожено 59 БПЛА.
Вместе с тем, беспилотники уничтожены в небе
▪️ над территорией Белгородской области – 26,
▪️ над территорией Рязанской области – 15,
▪️ над территорией Липецкой области – 4,
▪️ над территорией Воронежской области – 7,
▪️ над территорией Смоленской области – 3,
▪️ над территорией Ростовской области – 2,
▪️ над территорией Калужской области – 13,
▪️ над территорией Тульской области – 20,
▪️ над территорией Владимирской области – 6,
▪️ над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря – 3,
▪️ восемь – на маршрутах пролета.
Судя по данным мониторинговых каналов, атака ВСУ продолжается.
Москва, Елена Володина
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