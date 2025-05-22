Массированная атака украинских БПЛА: над регионами России сбито 485 беспилотников

Над регионами России с вечера 20 мая, когда вооруженные формирования Украины начали массированную атаку с помощью беспилотников, сбито в общей сложности 485 вражеских летательных аппаратов.

Как говорится в сообщении Министерства обороны, в период с 20 часов 20 мая до 8 часов 22 мая вне зоны проведения специальной военной операции самой серьезной атаке подверглись Орловская область, где сбито в общей сложности 135 БПЛА, Курская (нейтрализован 121 беспилотник) и Московская область (63). Также массированный удар пришелся на Брянскую область, в которой перехвачено и уничтожено 59 БПЛА.

Вместе с тем, беспилотники уничтожены в небе

▪️ над территорией Белгородской области – 26,

▪️ над территорией Рязанской области – 15,

▪️ над территорией Липецкой области – 4,

▪️ над территорией Воронежской области – 7,

▪️ над территорией Смоленской области – 3,

▪️ над территорией Ростовской области – 2,

▪️ над территорией Калужской области – 13,

▪️ над территорией Тульской области – 20,

▪️ над территорией Владимирской области – 6,

▪️ над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря – 3,

▪️ восемь – на маршрутах пролета.

Судя по данным мониторинговых каналов, атака ВСУ продолжается.

Москва, Елена Володина

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