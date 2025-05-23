Бывший директор Института научной информации по общественным наукам РАН признан иноагентом

Бывший директор Института научной информации по общественным наукам РАН Юрий Пивоваров* признан иностранным агентом. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции РФ.
В ведомстве уточнили, что Пивоваров* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ.
Кроме того. выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами. Взаимодействует с организациями, включенными в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, уточнили в Минюсте РФ.
По сведениям ведомства, Пивоваров* проживает за пределами России.
*признан иноагентом в РФ
Москва, Елена Володина
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