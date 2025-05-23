МИД России пообещал адекватный ответ на массированную атаку дронов ВСУ

Киевский режим не прекращает террор против мирного населения и гражданских объектов многих российских регионов, включая Москву. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России в связи с очередной массированной атакой киевского режима на мирное население РФ.

МИД обратил внимание на данные Минобороны РФ, согласно которым с 20 мая по 08:00 23 мая зафиксировано кратное увеличение – 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию РФ вне зоны специальной военной операции.

«Силами нашей ПВО уничтожено 776 беспилотников и ракет, 12 БПЛА, к сожалению, достигли цели», – уточняется в сообщении ведомства.

В то же время в министерстве обратили внимание, что имеются погибшие и раненые. «22 мая в результате атаки на поселок Пантелеймоновна в ДНР ранены 8 человек. В тот же день в Васильевском муниципальном округе Запорожской области в результате ударов беспилотников погибла девушка 1990 года рождения, получили ранения четверо детей – 10, 9, 8 лет и годовалый ребенок. В ночь на 23 мая в результате падения сбитого БПЛА, вызвавшего пожар в промзоне г.Елец Липецкой области, пострадали 8 человек. Кроме того, ВСУ нанесли два удара ракетами «Хаймарс» по гражданским объектам в г. Льгов Курской области, где тоже пострадали люди, в том числе двое детей», – подчеркивается в заявлении МИД России.

«Очередные варварские террористические акции киевского режима предприняты в попытке сорвать возобновившийся при содействии Администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликта, не допустить реализацию согласованных в Стамбуле 16 мая первых договоренностей, включающих масштабный обмен военнопленными», – отмечается в заявлении ведомства.

«Разумеется, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима», – подчеркнул МИД России.

«В отличие от украинской стороны в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса. Но, подчеркнём, наша принципиальная приверженность конструктивному поиску путей мирного урегулирования через диалог остается неизменной», – отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Светлана Антонова

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